Oltre mille giovani si cimentano nel torneo di pallavolo per emergere come futuri campioni nazionali

Oltre mille giovani hanno partecipato al torneo di pallavolo organizzato dal Volley Club di Cesena. La competizione ha visto sfidarsi tanti ragazzi, tutti con l’obiettivo di emergere come futuri campioni nazionali. È stata una giornata intensa, che ha messo in mostra non solo la bravura tecnica, ma anche l’impegno di chi crede nello sport come strada di crescita.

Più di mille giovani hanno preso parte al torneo di pallavolo organizzato dal Volley Club di Cesena, in una manifestazione che ha messo in evidenza non solo il livello tecnico ma anche l'impegno profondo di un movimento che punta a formare atleti di alto livello. L'evento, svoltosi a gennaio 2026, ha riunito 1.060 tesserati suddivisi in 60 gruppi, ognuno seguito da uno staff tecnico composto da 50 allenatori, tra veterani del settore, ex giocatori e studenti di scienze motorie. L'obiettivo non è solo ampliare il numero di iscritti, ma garantire a ciascun ragazzo o ragazza un percorso personalizzato, pensato per sviluppare al massimo il potenziale individuale.

