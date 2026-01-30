Olimpiadi Invernali ecco il piano di sicurezza per Milano | Fiaccola sotto scorta siti olimpici blindati e allerta sul Villaggio

Milano si prepara a vivere le Olimpiadi con un piano di sicurezza stringente. La fiaccola olimpica sarà sotto stretta sorveglianza, mentre i siti dedicati alle gare saranno completamente blindati. Anche il Villaggio Olimpico è sotto alta allerta. La città si mobilita per garantire che tutto fili liscio durante i due grandi eventi sportivi.

Milano, 30 gennaio 2026 – Uno sforzo concentrato in due periodi definiti di tempo. Prima per le Olimpiadi e poi per le Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Con diversi luoghi da blindare completamente e altri da sorvegliare con estrema attenzione. All’interno di un contesto di forti tensioni internazionali che si tradurrà in proteste già annunciate e che potrebbe alimentare blitz estemporanei per strappare una parte in commedia sul palcoscenico planetario. A una settimana dall’inizio ufficiale dei Giochi – che avranno un prologo lunedì 2 febbraio tra Palazzo Marino e Scala con l’ arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che entreranno nel vivo venerdì con l’accensione del braciere a cinque cerchi al centro dell’Arco della Pace in piazza Sempione e con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro – ecco il piano di sicurezza predisposto dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Milano, il 25 gennaio 2026, si è svolta una sfilata di veicoli blindati e agenti di polizia del Qatar, nell’ambito delle misure di sicurezza in occasione delle Olimpiadi Invernali.

