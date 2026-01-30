Olimpiadi a Milano l’eredità immobiliare dei Giochi | quali zone verranno valorizzate di più

Da ilgiorno.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si prepara a vivere un’estate di grandi cambiamenti. Le Olimpiadi del 2026 lasceranno un segno anche nel mercato immobiliare, con alcune zone che potrebbero vedere un rinnovamento e un aumento degli investimenti. La città punta a sfruttare l’evento per valorizzare aree che hanno bisogno di un rilancio, mentre i lavori per le nuove infrastrutture sono ormai in corso. Una sfida importante, che potrebbe cambiare il volto di Milano negli anni a venire.

Milano, 30 gennaio 2026 – Che eredità lasceranno le Olimpiadi a Milano? Oltre ai lasciti concreti riguardanti infrastrutture e impiantistica (a partire dal Pala Santa Giulia, che diventerà l’arena per la musica live più grande della città) e alle ovvie ricadute – si spera positive – sull’immagine, c’è anche un risvolto, direttamente connesso con i precedenti, più specificamente economico.  A dirlo è una ricerca dell’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, realizzata proprio con gli occhi puntati sull’appuntamento a cinque cerchi Le zone. “L’eredità importante che eventi come questi lasciano sul territorio è data in particolare dalle infrastrutture in termini di viabilità, collegamenti, impianti sportivi e strutture dedicate - afferma Fabiana Megliola, responsabile dell’ufficio studi gruppo Tecnocasa - che sul mercato immobiliare ha sempre avuto un impatto positivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

olimpiadi a milano l8217eredit224 immobiliare dei giochi quali zone verranno valorizzate di pi249

© Ilgiorno.it - Olimpiadi a Milano, l’eredità immobiliare dei Giochi: quali zone verranno valorizzate di più

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

olimpiadi milano-cortina 2026 e mercato immobiliare: effetti immediati ed eredità strutturale

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si osservano i primi effetti sul mercato immobiliare milanese, con variazioni nella domanda e nei valori di mercato.

Olimpiadi 2026, Milano si trasforma: l’effetto sui quartieri e sul mercato immobiliare. Quali sono e i prezzi

Le Olimpiadi 2026 stanno influenzando Milano già prima dell’evento, con effetti visibili sui quartieri e sul mercato immobiliare.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere: le date, il programma e dove vederle; Milano si blinda per le Olimpiadi: ecco tutte le strade chiuse; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall’Arena al Villaggio uno spreco di suolo e di soldi; Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia.

olimpiadi a milano lOlimpiadi 2026, Milano ospita il mondo: la mappa delle Case olimpiche tra sport ed eventiMilano Cortina 2026 si prepara a diventare anche una geografia di luoghi, temporanei ma memorabili, dove le nazioni raccontano se stesse e il futuro che immaginano ... siviaggia.it

Bocelli, Laura Pausini e Mariah Carey sul palco a Milano: attesa alle stelle per lo show dell’annoChi saranno gli ospiti musicali della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026? Ecco le ultime indiscrezioni sui vip attesissimi. libero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.