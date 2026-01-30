Milano si prepara a vivere un’estate di grandi cambiamenti. Le Olimpiadi del 2026 lasceranno un segno anche nel mercato immobiliare, con alcune zone che potrebbero vedere un rinnovamento e un aumento degli investimenti. La città punta a sfruttare l’evento per valorizzare aree che hanno bisogno di un rilancio, mentre i lavori per le nuove infrastrutture sono ormai in corso. Una sfida importante, che potrebbe cambiare il volto di Milano negli anni a venire.

Milano, 30 gennaio 2026 – Che eredità lasceranno le Olimpiadi a Milano? Oltre ai lasciti concreti riguardanti infrastrutture e impiantistica (a partire dal Pala Santa Giulia, che diventerà l’arena per la musica live più grande della città) e alle ovvie ricadute – si spera positive – sull’immagine, c’è anche un risvolto, direttamente connesso con i precedenti, più specificamente economico. A dirlo è una ricerca dell’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, realizzata proprio con gli occhi puntati sull’appuntamento a cinque cerchi Le zone. “L’eredità importante che eventi come questi lasciano sul territorio è data in particolare dalle infrastrutture in termini di viabilità, collegamenti, impianti sportivi e strutture dedicate - afferma Fabiana Megliola, responsabile dell’ufficio studi gruppo Tecnocasa - che sul mercato immobiliare ha sempre avuto un impatto positivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi a Milano, l’eredità immobiliare dei Giochi: quali zone verranno valorizzate di più

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si osservano i primi effetti sul mercato immobiliare milanese, con variazioni nella domanda e nei valori di mercato.

Le Olimpiadi 2026 stanno influenzando Milano già prima dell’evento, con effetti visibili sui quartieri e sul mercato immobiliare.

