Olimpiadi 2026 | date gare programma e dove vederle

Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ormai alle porte. Le prime gare si svolgeranno mercoledì 4 febbraio, due giorni prima della cerimonia di apertura prevista per venerdì 6 febbraio allo stadio di San Siro. Gli atleti si preparano a scendere in pista, mentre il pubblico aspetta con entusiasmo di seguire le competizioni di questo grande evento sportivo.

Ormai è tutto pronto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: i Giochi prendono il via con le prime gare mercoledì 4 febbraio, prima della spettacolare cerimonia di apertura allo stadio di San Siro venerdì 6 febbraio. Ecco tutto il calendario delle gare, giorno per giorno, con evidenziate tutte quelle in cui sarà assegnata una medaglia.?? #MilanoCortina2026 kicks off a week today! Where will you be tuning in to watch the Opening Ceremony??? — The Olympic Games (@Olympics) January 30, 2026 Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si vedranno in chiaro sulla Rai, che dedicherà due canali (Rai 2 e Rai Sport HD) alle gare principali e a quelle che vedranno gli azzurri in campo, garantendo 250 ore di diretta complessiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia, portando nelle case di milioni di spettatori le competizioni più importanti del freestyle, dello sci e dello snowboard.

Olimpiadi Milano-Cortina2026: metà opere pronte tra il 2027 e il 2033 e costi per sei miliardi.

