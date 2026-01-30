Dopo tre sconfitte di fila, l’Olimpia Milano trova la vittoria contro il Partizan all’Allianz Cloud. La squadra italiana si risolleva con una prestazione importante, trascinata da LeDay, che segna 20 punti e tiene alta la bandiera milanese. La partita si è conclusa con il punteggio di 85-79, regalando ai tifosi un successo che cercavano da tempo.

L’Olimpia torna al successo in Eurolega dopo tre ko consecutivi superando il Partizan 85-79 all’Allianz Cloud. Protagonisti LeDay e Nebo: il primo prende in mano la partita sin dalle prime battute e risulta decisivo anche nel finale, mentre il secondo domina vicino a canestro. Importante anche il contributo di Ellis, preciso dall’arco nei momenti chiave. Grazie a questo successo, il dodicesimo stagionale, Milano sale provvisoriamente all’undicesima posizione, restando a due vittorie dalla zona play-in. Una nota amara rimane nel match: Leandro Bolmaro cade male e si infortuna il gomito. Costretto all'assistenza medica, l'argentino potrebbe restare fuori per diverso tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Olimpia-Partizan 85-79, highlights. LeDay incontenibile: ne fa 20 e trascina Milano

Approfondimenti su Olimpia Partizan

Dopo una partita combattuta, l’Olimpia Milano batte il Partizan Belgrado 85-79 nella Eurolega di basket.

L’Olimpia Milano batte il Partizan Belgrado 79-73 in una partita combattuta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpia Partizan

Argomenti discussi: Eurolega, Olimpia Milano-Partizan 85-79: gli highlights; Milano tira il fiato e rompe la serie negativa: Partizan battuto 85-79; Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano piega il Partizan Belgrado 85-79; LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 85-79, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: importante successo dei meneghini contro i serbi.

Eurolega, l'Olimpia torna al successo contro il PartizanL'EA7 Milano rivede la luce. Dopo tre pesanti ko consecutivi che ne minano le speranza di post-season, la squadra di Peppe Poeta torna al successo in Eurolega contro il Partizan Belgrado (85-79), graz ... rainews.it

Eurolega, Olimpia Milano-Partizan 85-79: gli highlights?e???B1u0002???wu000e=u001dk};??????s?;?????<??u????r??~???|?????@u0003?P?@????k?7YC1Fu0011 (Z8?'u0011bwu0017?b??_u0007}??&???!TE?u001b'??v??u0016??x?u001bu001c??7D@?u001f?5u001f??;u000f??u?Y???`?u ... sport.sky.it

Olimpia Milano-Partizan | Le pagelle di ROM: LeDay MVP, Ellis c’è x.com

RISCATTO OLIMPIA Milano stavolta resiste e piega il Partizan, ritrovando il successo. Finale: https://www.pianetabasket.com/euroleague/milano-stavolta-resiste-e-piega-il-partizan-353039 - facebook.com facebook