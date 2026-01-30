Ogni nuovo inizio mette alla prova la mente e l’umore

Da ecodibergamo.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, quando arriva il primo giorno, molte persone si sentono piene di speranze e desiderio di cambiare. Ma non sempre le cose vanno come si spera. Il nuovo anno può portare entusiasmo, ma anche delusione e stress, a seconda di come si affronta. La mente e l’umore vengono messi alla prova, e le reazioni variano da persona a persona.

L’INTERVISTA. Un nuovo anno, come ogni inizio, porta con sé grandi aspettative e voglia di rinnovamento, che può sia creare grande entusiasmo, sia, in alcuni casi, grande frustrazione. Perché succede? E come possiamo limitare lo stress che deriva da queste dinamiche? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Antonietta Colucci, psichiatra di Humanitas Medical Care Bergamo. «Le aspettative che sono presenti nella nostra mente rispetto al nuovo anno hanno a che fare con il nostro desiderio di cambiamento. Il cambiamento è portatore di innovazione e rinnovamento, ma anche di alterazione di ritmi e abitudini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

ogni nuovo inizio mette alla prova la mente e l8217umore

© Ecodibergamo.it - Ogni «nuovo inizio» mette alla prova la mente e l’umore

Approfondimenti su nuovo inizio

Auto e cani in fila per la benedizione a Sant’Agostino: un video che mette di buon umore

Sabato 17 gennaio 2026, via Brambilla e piazza Amendola hanno ospitato un evento particolare: una fila di auto e cani al guinzaglio si sono riuniti per la benedizione a Sant’Agostino.

Il referendum sulla giustizia mette alla prova la leadership di Schlein

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Simone Chiarelli - L'intelligenza artificiale per la Polizia Locale - OSINT

Video Simone Chiarelli - L'intelligenza artificiale per la Polizia Locale - OSINT

Ultime notizie su nuovo inizio

Argomenti discussi: Ogni nuovo inizio mette alla prova la mente e l’umore; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Le cose non dette; 8 trucchi psicologici per affrontare l'inizio di settembre senza ansia; Vingegaard e l’Italia: la fine o un nuovo inizio?.

ogni nuovo inizio metteOgni «nuovo inizio» mette alla prova la mente e l’umoreL’INTERVISTA. Un nuovo anno, come ogni inizio, porta con sé grandi aspettative e voglia di rinnovamento, che può sia creare grande entusiasmo, sia, in alcuni casi, grande frustrazione. Perché succede? ecodibergamo.it

Calcio: Busquets si ritira a 37 anni 'ogni fine un nuovo inizio'Sergio Busquets annuncia il suo ritiro dal calcio. Lo spagnolo, 37 anni, campione del Barcellona e della nazionale iberica, smetterà di giocare al termine della stagione negli Usa, con la maglia ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.