Oggi il tennis è morto | caso Zverev-Alcaraz lo sfogo dei fan | Ha ragione però

La partita tra Zverev e Alcaraz ha scatenato molte polemiche sui social. I fan si sono divisi: c’è chi difende il tennista tedesco e chi invece strizza l’occhio alle proteste di Alcaraz, che ha avuto problemi di crampi. La discussione è diventata un caso, e molti continuano a commentare, tra chi dice che il tennis sta morendo e chi invece cerca di capire cosa sia davvero successo in campo.

Da chi difende Sinner a chi strizza l'occhio a Zverev: i crampi di Alcaraz fanno discutere gli appassionati di tennis, che sui social hanno dato il via a un vero e proprio dibattito. Carlos Alcaraz si prende la finale degli Australian Open 2026 dopo una semifinale lunga e combattuta contro Alexander Zverev. Dopo un lungo scambio nel terzo set degli Australian Open, Alexander Zverev si è infuriato con gli arbitri per aver concesso un medical time-out a Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad avere problemi di crampi.

