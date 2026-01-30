Oggi il sorteggio dei playoff di Europa League | a che ora si svolge come funziona e dove vederlo

Oggi si tiene il sorteggio dei playoff di Europa League. A partire dalle prime ore del pomeriggio, si sapranno tutte le partite e gli accoppiamenti, compreso quello del Bologna. L’evento si svolge in diretta e sarà possibile seguirlo sia in tv che online, per conoscere subito chi saranno le avversarie delle squadre italiane.

Nella giornata di oggi 30 gennaio, alle ore 13, andrà in scena il sorteggio di Europa League. Tra le italiane la Roma è riuscita in extremis a rientrare nelle prime 8, strappando un pareggio in 10 uomini sul campo del Panathinaikos. A passare dai playoff sarà quindi solo il Bologna, a cui non è riuscita l'impresa nonostante la vittoria contro il Maccabi Tel Aviv e che ha chiuso al decimo posto. La squadra di Italiano sarà testa di serie e affronterà una tra Dinamo Zagabria e Brann, in un doppio match. L'andata è prevista per il 19 di febbraio, mentre il ritorno il 26 di febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina a Nyon si tiene il sorteggio dei playoff di Champions League.

