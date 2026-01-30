Oggi a Melbourne il tennista numero 2 al mondo sfida il re degli Slam. La partita si annuncia come uno dei momenti più attesi del torneo, con due grandi campioni pronti a darsi battaglia. Gli appassionati si radunano davanti agli schermi per seguire ogni punto, mentre i giocatori si preparano a dare il massimo sul campo. La tensione è alle stelle, e tutti aspettano di scoprire chi uscirà vincitore.

Forse avremmo preferito vedere un'altra semifinale agli Australian Open 2026 (con Musetti), ma senza dubbio quello tra Jannik Sinner e Novak Djokovic in programma oggi alle 9.30 sulla Rod Laver Arena di Melbourne si annuncia come un grande match. Il numero 2 al mondo incontra il re degli Slam: con i suoi 24 tornei vinti, di cui 10 in Australia (record maschile), Novak è il tennista più vincente della storia degli Slam.

Oggi a Melbourne il numero 2 al mondo incontra il re degli Slam

