La mostra personale di Eleonora Gudenko, intitolata “Offspring. Between Nature and Code”, apre oggi a Porte Rosse. Fino al 21 febbraio, i visitatori possono scoprire le sue opere che uniscono elementi naturali e tecnologia. La curatrice Agnese Lombardo ha scelto di mettere in evidenza il percorso artistico dell’autrice, che esplora i confini tra natura e digitale. La mostra si sviluppa in diverse sale, offrendo un viaggio tra immagini, installazioni e sculture che stimolano la riflessione sul rapporto tra uomo e ambiente.

PORTE ROSSE presenta "Offspring. Between Nature and Code", la mostra personale di Eleonora Gudenko a cura di Agnese Lombardo, visitabile dal 12 al 21 febbraio 2026. Vernissage: 12.02 (giovedi) 18:00-21:00. ingresso libero.L'esposizione indaga il rapporto tra nuove tecnologie e società contemporanea attraverso una prospettiva genealogica.Qui infatti l'evoluzione è intesa come processo di continuità e trasformazione. Nel lavoro di Gudenko la tecnologia non è concepita come entità autonoma ma come derivazione dell'umano.

