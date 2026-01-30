Questa stagione, il nuovo giubbotto firmato Octobre Éditions e Schott diventa un must-have. Gli appassionati di moda si preparano a sfoggiarlo invernale, perché combina stile e praticità. È un modello che promette di essere tra i più cercati nei prossimi mesi.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se c'è un pezzo iconico dell'abbigliamento maschile, questo è il bomber. E chi meglio di Schott NYC in collaborazione con Octobre Éditions può presentare questo giubbotto in una nuova versione in edizione limitata? Ecco, la giacca in questione è ora finalmente disponibile. Foto: Jeanne Omnes https:media.gqitalia.itphotos697bb7b8424f0b71f62c5f52masterw3024,h4032,climitIMG4027.png Indossato per la prima volta dai piloti dell'aeronautica statunitense negli anni '50 per affrontare condizioni di volo estreme, il bomber CWU di Schott NYC ha fatto la storia dello stile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Octobre Éditions e Schott firmano IL giubbotto da non perdere quest'inverno

