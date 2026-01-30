A dicembre 2025, i numeri sull’occupazione in Italia mostrano un quadro difficile. L’occupazione è scesa al 62,5%, mentre circa un terzo degli italiani è disoccupato e non cerca più lavoro. I dati diffusi dall’Istat evidenziano un calo sia dei lavoratori occupati sia di quelli disoccupati, segnalando una crisi che coinvolge molte persone nel mercato del lavoro.

L’ Istat ha pubblicato i dati sull’occupazione relativi a dicembre 2025, segnalando un calo sia degli occupati sia dei disoccupati. Mentre il tasso di occupazione rimane sostanzialmente stabile, quello di disoccupazione cala. Movimenti che sono giustificati dall’aumento degli inattivi, le persone che non hanno né cercano un lavoro. Questa è stata anche la tendenza dell’intero 2025. Con i dati di dicembre infatti si completa la serie degli ultimi 12 mesi, e la traiettoria che si è strutturata nel corso di tutto l’anno diventa evidente. Gli occupati in Italia sono stagnanti e non riescono a superare la soglia dei 24,2 milioni, mentre sempre più persone rinunciano a cercare un lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Occupazione in calo al 62,5%, un terzo degli italiani è disoccupato e non cerca impiego

Approfondimenti su Istat Dati

Nel panorama del lavoro italiano del 2026, l’uso degli algoritmi sta rivoluzionando il modo in cui vengono selezionati i candidati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Istat Dati

Argomenti discussi: Non è oro tutto ciò che luccica: perché il calo della disoccupazione in Italia non è un segnale positivo per l’economia; L’allarme di Cna. Occupazione in calo: Il fattore esperienza sempre più importante; Occupazione, reddito delle famiglie piacentine e inflazione: i dati del rapporto; A Pisa tra 10 anni a rischio più di 13mila potenziali lavoratori, pmi in difficoltà.

Lavoro, Istat, calo occupati 0,1% a dicembreA dicembre 2025, su base mensile, il calo degli occupati e dei disoccupati si associa alla crescita degli inattivi. La diminuzione degli occupati (-0,1%, par ... gazzettadisalerno.it

Lavoro: a dicembre tasso disoccupazione cala al 5,6%Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Produzione ed export in calo, chiusure di attività e crescita delle grandi superfici ridisegnano il settore. Associazioni di categoria e sindacati chiedono regole più eque per difendere occupazione e identità economica . - facebook.com facebook

Numeri record: tasso disoccupazione scende al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Disoccupazione giovanile in calo. Dati che attestano l’efficacia delle politiche adottate dal #GovernoMeloni basate su scelte responsabili e coerenti. #Istat #lavoro #occupazion x.com