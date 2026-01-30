L’Inps ha annunciato l’arrivo del bonus mamme 2026. La misura, pensata per le lavoratrici con almeno due figli, prevede un aumento importante dell’importo mensile rispetto all’anno passato. Le famiglie interessate potranno contare su un aiuto in più per affrontare le spese legate alla crescita dei figli.

L’Inps ha reso noto il nuovo aggiornamento del bonus mamme per il 2026, una misura pensata per sostenere le lavoratrici con almeno due figli, con un aumento significativo dell’importo mensile rispetto all’anno precedente. Il contributo, che sarà erogato in un’unica soluzione entro febbraio 2026, passerà da 40 a 60 euro al mese, grazie a una modifica introdotta dalla Legge di bilancio. Il beneficio è rivolto a tutte le donne dipendenti, sia del settore pubblico che privato, nonché alle lavoratrici autonome, purché il reddito annuo non superi i 40.000 euro. Il sostegno è connesso al numero di figli a carico: si applica fino al decimo anno di età del figlio più giovane, ma si estende fino ai 18 anni in caso di famiglie con tre o più figli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo sostegno per le famiglie: dettagli sul bonus mamme 2026 dal bollettino INPS

Nel 2026, le misure di sostegno alle famiglie si ampliano con nuovi bonus e agevolazioni.

L’INPS ha pubblicato il nuovo vademecum sul Bonus mamme, spiegando chi può riceverlo, come fare domanda e quando scadono i termini.

