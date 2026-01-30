Nuovo piano provinciale per la protezione civile | Monza e la Brianza fanno scuola

Giovedì 29 gennaio, nel palazzo della Provincia di Monza e della Brianza, si è tenuta la presentazione del nuovo piano provinciale di protezione civile. Alla riunione erano presenti i sindaci del territorio e i responsabili comunali di protezione civile. Sono stati illustrati gli aggiornamenti e le novità del piano, già adottato a Monza e in tutta la provincia. La giornata è servita anche a fare il punto sulle misure da mettere in campo in caso di emergenza.

Un piano-raccordo tra Comuni ed enti superiori che costituirà un riferimento tecnico-organizzativo in caso di calamità. Nella giornata di giovedì 29 gennaio, nel palazzo della Provincia, alla presenza dei sindaci del territorio e dei responsabili comunali di protezione civile, sono stati presentati gli ultimi aggiornamenti relativi al nuovo Piano provinciale di protezione civile (Pppc), già adottato a Monza e in Brianza in fase di approvazione definitiva da parte di Regione Lombardia. La Provincia di Monza e Brianza, prima provincia lombarda ad aver presentato a Regione Lombardia il precedente Piano nel 2023 (a seguito dell’affidamento avviato nel 2021), ha illustrato il percorso che, dopo l'introduzione del nuovo geoportale digitale, ha portato all’adozione del nuovo protocollo nel 2025.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Monza Brianza Nuovo polo logistico avanzato per la Protezione Civile provinciale: ecco dove sorgerà È stato annunciato che a Padova sarà realizzato un nuovo polo logistico avanzato dedicato alla Protezione Civile provinciale. Nuovo piano della Protezione Civile. La revisione è sul rischio idraulico Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Monza Brianza Argomenti discussi: Field Exercise-FX: la Provincia testa il nuovo Piano per la ricerca di persone scomparse; Conferenza delle minoranze, Marchiori: Un incontro che guarda al futuro di tutta la nostra comunità; Influenza aviaria, scatta il piano nazionale: misure di prevenzione anche a Padova; Confcommercio Cuneo presenta il nuovo piano per sostenere imprese e lavoro. Nuovo piano provinciale per la protezione civile: Monza e la Brianza fanno scuolaUn piano-raccordo tra Comuni ed enti superiori che costituirà un riferimento tecnico-organizzativo in caso di calamità. monzatoday.it PA Bolzano. Via libera al nuovo Piano provinciale della rete riabilitativaMaggiore integrazione assistenziale tra strutture ospedaliere e servizi sul territorio. Definiti nuovi criteri di accesso alle diverse forme di riabilitazione e una distribuzione di posti letto sul ... quotidianosanita.it La competitività, oggi, passa anche dalle piste di volo. Il nuovo Piano nazionale, che ENAC ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti supera la frammentazione e punta su sistemi aeroportuali integrati, affiancati dalla Regional Air Mobility, ch - facebook.com facebook Argini, casse e "trasloco" abitanti: cosa prevede il nuovo piano per prevenire altre alluvioni x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.