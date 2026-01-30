Nuovo look per strade e marciapiedi

A Villasanta, i lavori di manutenzione di strade e marciapiedi sono in pieno svolgimento. Gli operai stanno lavorando senza sosta per sistemare le vie del paese, migliorando la sicurezza e la qualità della viabilità. Le strade sono chiuse al traffico, e si prevede che i lavori dureranno ancora alcune settimane. La comunità aspetta con fiducia il nuovo look delle strade.

A Villasanta è in pieno svolgimento il progetto di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. La chiusura dell’intero pacchetto di interventi è prevista per fine febbraio-inizio marzo. Tutto per un costo di 133mila euro. Il programma prevede in alcune vie la riqualificazione dei marciapiedi e in altre il rifacimento degli asfalti stradali. L’obiettivo è la messa in sicurezza dei percorsi pedonali, ciclabili e stradali. La manutenzione straordinaria riguarda via Buozzi, con la riasfaltatura del marciapiede lato Sud; via Dante con la riasfaltatura del marciapiede lato Ovest nel tratto tra via Garibaldi e via Petrarca; via Ada Negri (riasfaltatura del marciapiede lato Ovest nel tratto tra via don Gaetano Galli e l’ingresso del parcheggio); via Farina con la fresatura e riasfaltatura del tratto compreso tra via Edison (esclusa la rotatoria) e via Vespucci; intervento simile in via Molino Sesto Giovine, nel tratto compreso tra il civico 45 e la cabina della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

