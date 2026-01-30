Lorenzo Prati ha già iniziato le visite mediche con il Torino. Il centrocampista italiano sta facendo i primi passi verso il trasferimento e potrebbe firmare nei prossimi giorni. La trattativa si sta muovendo rapidamente, e il giocatore si è già messo a disposizione del nuovo club.

Il centrocampista italiano Lorenzo Prati ha iniziato le procedure per la firma con il Torino. L’arrivo del giocatore, che ha già svolto le prime visite mediche presso la struttura del club granata, rappresenta un passo concreto verso un’operazione che potrebbe concludersi nei prossimi giorni. Il calciatore, reduce da una stagione in cui si è distinto per intensità, equilibrio tattico e capacità di lettura del gioco, è stato oggetto di attenzione da parte della dirigenza granata che lo considera un innesto strategico per rinforzare la mediana. La scelta di Prati risponde a un piano di rinforzo della squadra in ottica di continuità e crescita, soprattutto in vista della prossima stagione in Serie A. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo innesto in mediana: Prati sottoposto a visite preliminari con la maglia granata.

Approfondimenti su Lorenzo Prati

La Salernitana cerca rinforzi in attacco, con un focus particolare sulla ricerca di un nuovo attaccante.

Forlì e Sambenedettese si affrontano in una sfida cruciale per la salvezza, con il match in programma domenica alle 12.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lorenzo Prati

Argomenti discussi: Serie D, Acireale: annunciato un altro innesto, stavolta in mediana; Juve Stabia, Emanuele Torrasi nuovo innesto per le Vespe; Mercato: se dovesse uscire una punta, rossoblù pronti a un innesto. Anche a centrocampo. Evan Ferguson resta nel mirino. Fari anche su Noslin e Ngonge; Strega, s'infiamma il mercato: club all'assalto del terzino, si lavora anche ad un centrocampista e ad un vice-Lamesta. Talia e Mehic restano.

Torino, è fatta per Matteo Prati: operazione in prestito onerosoIl Torino ha chiuso per un nuovo innesto a centrocampo. I granata hanno concluso infatti la trattativa per Matteo Prati, profilo individuato come rinforzo ideale per completare la mediana in questa ... gianlucadimarzio.com

Il Torino più vicino a Matteo Prati: affare sempre più verso la chiusuraIl Torino si avvicina a Matteo Prati: chiusura sempre più vicina per l’arrivo in granata del centrocampista Il Torino è pronto a chiudere un nuovo innesto a centrocampo. I granata stanno infatti ... gianlucadimarzio.com

San Salvo - Nuovo innesto per i sansalvesi Tutti i risultati e le notizie sportive https://chiaroquotidiano.it/sport/ - facebook.com facebook