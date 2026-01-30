Domani mattina, Bologna si prepara a vivere un evento speciale. La città sarà invasa da migliaia di persone per la 45ª edizione di StraBologna, una corsa che richiama sportivi e famiglie. La manifestazione, in programma alle 10, trasforma le strade del centro in un grande circuito di corsa, un modo per unire sport e cultura in un appuntamento che dura da oltre quarant’anni.

Il 24 maggio 2026, Bologna si trasformerà in una grande pista di corsa vivente. L’edizione numero 45 di StraBologna, la manifestazione podistica che da oltre quarant’anni unisce sport, cultura e partecipazione cittadina, si svolgerà alle ore 10.30 da Piazza Maggiore, con un percorso che punterà a valorizzare il centro storico della città. Fino a oggi, sono già 2.500 i partecipanti iscritti, ma l’obiettivo è superare i 20.000, con un’ambizione chiara: raggiungere i 22.000. L’evento, che si è trasformato in un appuntamento culturale oltre che sportivo, ha trovato nuova linfa grazie alla collaborazione tra il Resto del Carlino e l’Uisp, con la presentazione ufficiale della maglia ufficiale per l’edizione 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo design per la maglia del Bologna: stile moderno e dettagli ispirati al patrimonio locale

