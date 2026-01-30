Nuovi studi mettono in dubbio l’efficacia del collagene assunto per via orale sulla pelle

Nuovi studi mettono in dubbio quanto promesso dagli integratori di collagene assunti per via orale. La ricerca recente mostra che questi prodotti potrebbero non avere l’effetto sperato sulla pelle e le articolazioni, anche se vengono venduti come soluzioni anti-età. Il mercato globale di queste sostanze si trova ora sotto i riflettori, con le evidenze scientifiche che mettono in discussione la loro reale efficacia.

Il mercato globale degli integratori a base di collagene, promossi come soluzioni anti-età per pelle e articolazioni, è messo in discussione da una crescente evidenza scientifica. I dermatologi esperti in biologia cutanea e farmacologia molecolare hanno chiarito che il collagene assunto per via orale non raggiunge mai i tessuti target in forma integra. Il processo digestivo scompone completamente questa proteina, trasformandola in aminoacidi che vengono poi riutilizzati dal corpo per diverse funzioni, ma non necessariamente per ricostruire il collagene della pelle o delle articolazioni. Questa scoperta, già nota da decenni in ambito biochimico, viene ora ribadita con forza da esperti che denunciano l’inesistenza di un meccanismo fisiologico che permetta al collagene ingerito di agire come sostanza strutturale diretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

