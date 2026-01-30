Nuovi percorsi esami di maturità 2026 | le novità delle prove scritte e orali per ogni indirizzo scolastico

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le novità per la maturità del 2026. Da quest’anno, cambiano le prove scritte e orali per ogni indirizzo scolastico. Le nuove regole sono state definite con il decreto n.13 del 29 gennaio, e riguardano sia i licei sia gli istituti tecnici. Studenti e docenti si preparano a una maturità più articolata, con modalità e contenuti rivisti per adattarsi alle nuove esigenze.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto, con il decreto n.13 del 29 gennaio 2026, le nuove disposizioni per l’esame di Stato conclusivo del percorso liceale e tecnico, in vista della maturità 2026. Il documento fissa le materie della seconda prova scritta e quelle previste per la prova orale, con una differenziazione precisa in base al tipo di indirizzo scolastico frequentato dagli studenti. Il cambiamento riguarda sia il contenuto delle prove che la composizione della commissione esaminatrice, con l’introduzione di nuovi criteri di selezione dei docenti esterni. L’obiettivo è rendere l’esame più coerente con gli obiettivi formativi specifici di ciascun percorso, rafforzando la continuità tra il curriculum seguito e le competenze verificate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

