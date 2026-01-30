Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio, la Russia ha colpito di nuovo l’Ucraina. Ha lanciato un missile e circa un centinaio di droni contro diverse zone del Paese. L’attacco arriva pochi giorni dopo l’annuncio di Donald Trump di mettere in pausa gli attacchi russi per una settimana. La situazione resta tesa, e le autorità ucraine si preparano a rispondere alle nuove aggressioni.

“Il nemico ha lanciato un missile balistico Iskander-M e 111 droni d’attacco”, ha affermato l’aeronautica militare ucraina nel suo rapporto quotidiano. “Gli attacchi hanno colpito quindici luoghi diversi”, ha precisato, aggiungendo che ottanta droni sono stati abbattuti. Il 29 gennaio Donald Trump aveva dichiarato di aver chiesto a Vladimir Putin di cessare gli attacchi su Kiev e le altre città ucraine “per una settimana”, assicurando che il presidente russo aveva accettato di farlo, in un momento in cui in Ucraina è in corso una grande ondata di freddo. “È stato molto gentile”, aveva aggiunto il presidente statunitense. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Nuovi attacchi russi in Ucraina all’indomani dell’annuncio di Trump di una pausa

La guerra in Ucraina si ferma per una settimana.

Il 23 dicembre, le autorità ucraine hanno riferito di nuovi attacchi russi nella regione di Odessa, che hanno causato interruzioni di corrente in diverse aree del paese.

Argomenti discussi: Ucraina, nuovi attacchi russi su Kyiv e Kharkiv; Zelensky: I colloqui ad Abu Dhabi sono stati costruttivi; Il destino del Donbass resta lo scoglio del primo trilaterale Usa-Russia-Ucraina; Guerra Ucraina-Russia, le news del 24 gennaio. Nuovi colloqui domenica prossima ad Abu Dhabi.

Trump annuncia una tregua di una settimana sugli attacchi russi in Ucraina: Zelensky ringraziaTrump annuncia una possibile tregua sugli attacchi alle infrastrutture ucraine. Kiev ringrazia, Mosca non conferma. tag24.it

Nuovi attacchi russi nella regione di Odessa, in UcrainaIl 23 dicembre le autorità ucraine hanno annunciato interruzioni di corrente in diverse regioni del paese in seguito agli attacchi russi alle sue infrastrutture. La Russia sta nuovamente attaccando ... internazionale.it

