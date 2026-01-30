Nuovi agenti arrivati a Verona per rinforzare il personale della questura

Questa mattina, alla questura di Verona, sono arrivati 19 nuovi agenti. Sono stati assegnati al reparto subito dopo aver terminato il 231° corso di formazione. Il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica lo hanno fatto il 16 gennaio. Ora si preparano a lavorare in strada, per aiutare la sicurezza della città.

Sono 19 i nuovi agenti della polizia di Stato assegnati alla questura di Verona al termine del 231° corso di formazione, conclusosi con il giuramento di fedeltà alla Repubblica lo scorso 16 gennaio.Ad accoglierli, martedì mattina, il questore di Verona, che ha rivolto ai neo-assegnati un saluto.

