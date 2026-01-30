Ortona torna a vivere notti senza acqua. La Sasi ha annunciato che il problema durerà fino al 2 febbraio, lasciando la città senza fornitura idrica per tre notti consecutive. La situazione si ripete anche durante i 'giorni della merla', creando disagi tra residenti e commercianti.

Ortona resta senz'acqua per tre notti. Lo ha comunicato la Sasi parlando di “interruzione della fornitura idrica non differibile” fino al 2 febbraio.“A seguito di segnalazione di controllo interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Ortona Notti Senzacqua

A causa della riduzione della portata della sorgente Val di Foro e dell’aumento dei consumi, alcune zone di Francavilla al Mare stanno vivendo interruzioni idriche straordinarie, con notti senz'acqua e chiusure temporanee delle linee.

A Ortona, si comunicano nuove chiusure idriche nelle serate di venerdì 9 e domenica 11 gennaio, oltre alle interruzioni settimanali già previste.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ortona Notti Senzacqua

Argomenti discussi: Chiusure idriche programmate: i Comuni interessati scendono a 28.

Nuove chiusure idriche: notti senz'acqua a Ortona anche nei 'giorni della merla'Ortona resta senz'acqua per tre notti. Lo ha comunicato la Sasi parlando di interruzione della fornitura idrica non differibile fino al 2 febbraio. chietitoday.it

Crisi idrica a GambatesaSecondo giorno consecutivo di chiusure notturne dell'acqua a Gambatesa: il flusso è tornato regolare a partire dalle 6:30. Stasera rubinetti di nuovo fermi dalle 21:30 fino a domattina, sempre per ... rainews.it

Moneglia, proseguono i lavori nelle gallerie. A febbraio nuove chiusure A febbraio chiuderanno le gallerie fra Moneglia e Deiva e fra Moneglia e Riva Trigoso per completare il consolidamento dei primi tratti. Regione Liguria stanzierà altri due milioni di euro p - facebook.com facebook

Dalle nuove restrizioni del Gruppo Lufthansa ai limiti di potenza Wh: tutto quello che bisogna sapere per viaggiare sicuri con un power bank senza rischiare il sequestro all’imbarco x.com