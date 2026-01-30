Nuovamente accessibile la pista ciclabile di Mascali dopo l' ondata di maltempo

Dopo l’ondata di maltempo, la pista ciclabile di Mascali è stata riaperta. Dopo i danni causati dal ciclone, le autorità hanno sistemato le parti danneggiate e ora i ciclisti possono tornare a usare la strada in sicurezza. La riapertura segna un passo verso la normalità per la comunità locale.

Primi segnali di ripartenza a Mascali dopo i danni provocati dal ciclone che ha lasciato segni evidenti. Al termine di un complesso intervento, che ha visto impegnati volontari del Noes, della Misericordia e di tanti cittadini, è stata riaperta la pista ciclabile che collega il borgo marinaro di Sant'Anna a Fondachello. Tre chilometri di percorso lungo la costa che sono stati restituiti alla fruizione di sportivi, famiglie e turisti. Il ripristino del percorso non è stato un compito semplice. La pista era stata invasa da fango, detriti e materiali trasportati dalla furia degli elementi. Per liberarla è stato necessario un intervento corale che ha visto schierati in prima linea volontari del Noes, della Misericordia e di numerosi cittadini che, spontaneamente, si sono rimboccati le maniche per aiutare la propria comunità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

