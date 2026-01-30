nuova edizione pc di final fantasy vii in arrivo su steam

Square Enix prepara il ritorno di Final Fantasy VII su Steam. L’azienda ha annunciato che uscirà una nuova versione per PC, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più fluida e migliorata rispetto all’attuale. La data di uscita resta da comunicare, ma i fan sono già in fermento.

Square Enix ha confermato il rilascio di una nuova versione PC del Final Fantasy VII originale su Steam, pensata per offrire un’esperienza migliorata rispetto all’edizione attualmente in vendita. L’aggiornamento riguarda il capitolo classico e non le versioni remake moderne. La nuova release sostituirà l’edizione oggi disponibile nello store, introducendo una build rivista del gioco storico che ha segnato il genere JRPG su PC. Chi possiede già il titolo riceverà automaticamente l’upgrade senza dover effettuare un nuovo acquisto. La versione attuale non verrà cancellata dalle librerie degli utenti: resterà accessibile con la denominazione Final Fantasy VII – 2013 Edition, ma non sarà più acquistabile dai nuovi utenti dopo la pubblicazione della nuova edizione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Final Fantasy VII Parte Tre si propone di offrire un’espansione fedele e ricca di nuovi contenuti rispetto al remake precedente.

