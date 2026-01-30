Novena della Candelora settimo giorno | prepariamoci ad accogliere la vera luce

Questa mattina si è aperto il settimo giorno della Novena alla Candelora. Le persone si sono radunate in chiesa per pregare e chiedere di vedere la luce anche nei momenti più difficili. Si cercano segnali di speranza e si invita a lasciarsi trasformare dalla vera Luce. La comunità si prepara così all’arrivo della festa, con un senso di attesa e di rinnovamento.

Settimo giorno della Novena alla Candelora: lasciamoci trasformare dalla vera Luce. Preghiamo per scorgere segni di speranza anche nei momenti di buio. La Candelora ricorre il 2 febbraio, in questo giorno si festeggia la Presentazione di Gesù al Tempio, l'episodio è ben descritto nel Vangelo di Luca, e avviene quaranta giorni dopo la sua nascita.Questo giorno è anche dedicato alla purificazione della Vergine Maria perché, secondo la legge ebraica, la presentazione del figlio maschio e il rientro della madre in società, avvenivano quaranta giorni dopo il parto. Infatti per tutto il periodo la donna era tenuta lontana dalla comunità perché considerata impura.

