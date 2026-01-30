Notte di lavori in autostrada chiuso un tratto nel Ferrarese | il percorso alternativo

Questa notte, sulla A13 tra Occhiobello e Ferrara Nord, è stato chiuso un tratto in direzione Bologna. I lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale hanno costretto a mettere in sicurezza la strada, creando disagi ai viaggiatori. Chi doveva attraversare quell’area ha dovuto usare percorsi alternativi, con code e rallentamenti lungo le strade vicine. La chiusura è iniziata alle 22 di domenica e durerà fino alle 5 di lunedì.

Ancora cantieri in autostrada. Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22 di domenica 1 febbraio alle 5 di lunedì 2, verrà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara Nord, in direzione Bologna. Allo stesso tempo, sarà interdetta anche l'area di servizio 'Po Ovest'.

