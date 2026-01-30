Non tutti i pettirossi hanno il petto rosso | in quali individui si trova e perché

Il pettirosso non nasce con il petto rosso. La macchia arancione si sviluppa solo negli adulti, e c’è una ragione precisa dietro questa trasformazione. Gli esperti spiegano che i giovani pettirossi hanno un petto di colore più spento, che diventa più vivace con l’età. Questo cambiamento avviene nel tempo e non è legato a fattori genetici, ma a processi naturali di maturazione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.