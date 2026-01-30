Non solo Tonya Harding | 8 scandali del pattinaggio artistico olimpico serviti a freddo

Prima dell’apertura ufficiale dei Giochi di Milano Cortina, torna alla ribalta il mondo del pattinaggio artistico con otto scandali e momenti di tensione che hanno segnato la storia. Dall’aggressione a Nancy Kerrigan alle imprese più audaci di Surya Bonaly, questi episodi hanno fatto discutere e rimangono impressi nelle memorie degli appassionati.

Il pattinaggio di figura è da tempo uno sport che suscita controversie. Per prima cosa, è follemente soggettivo, con un sistema di punteggio che nessuno capisce (giudici compresi). Inoltre, la posta in gioco è particolarmente alta: I pattinatori si allenano tutta la vita per una manciata di minuti sul palcoscenico olimpico, con i loro sogni che si reggono su schegge d'acciaio. Aggiungete un pizzico di geopolitica (sul ghiaccio la Guerra Fredda non è mai finita) e avrete tutti gli ingredienti per un dramma su scala operistica. Anche se nessuno può prevedere cosa accadrà a Milano Cortina, continuate a leggere per conoscere i più grandi scandali del pattinaggio prima dell'inizio dei Giochi, il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Non solo Tonya Harding: 8 scandali del pattinaggio artistico olimpico serviti a freddo Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta in alto, ballottaggio olimpico tra Rizzo e Memola Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti sulle gare di oggi. Pattinaggio artistico: non solo Campionati Italiani. Lo spettacolo è anche in Giappone e Russia La stagione di pattinaggio artistico si arricchisce di appuntamenti internazionali, oltre ai tradizionali Campionati Italiani. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Non solo Tonya Harding: 8 scandali del pattinaggio artistico olimpico serviti a freddo. Non solo Tonya Harding: 8 scandali del pattinaggio artistico olimpico serviti a freddoPrima dell'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina, ripercorriamo questi otto indimenticabili scontri sul ghiaccio, dall'attacco a Nancy Kerrigan al backflip di sfida di Surya Bonaly ... vanityfair.it Tonya Harding, Nancy KerriganIl 6 gennaio del 1994 un uomo aggredì Nancy Kerrigan, che aveva 24 anni ed era la campionessa degli Stati Uniti di pattinaggio artistico: la colpì al ginocchio con un manganello all’uscita della pista ... ilpost.it "Tonya L Rasor" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.