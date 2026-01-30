Non pensavo stesse morendo parla il giovane che ha rubato il portafoglio a Davide Borgione mentre era a terra privo di sensi

Un giovane ha rapinato il portafoglio di Davide Borgione mentre quest’ultimo era a terra privo di sensi. L’auto si è fermata accanto alla vittima, ma invece di chiamare i soccorsi, i ladri hanno iniziato a cercare soldi nelle tasche di Borgione. Lui, ancora confuso e senza sensi, ha sentito uno di loro dire: «Non pensavo stesse morendo». La scena è diventata ancora più inquietante, mentre i malviventi si allontanavano con il bottino senza preoccuparsi delle condizioni di Borgione.

Hanno accostato l’auto, si sono fermati accanto a un ragazzo immobile sull’asfalto e invece di chiamare aiuto hanno iniziato a frugargli nelle tasche. È quanto emerge dalle immagini di videosorveglianza relative alla notte in cui Davide Borgione, 19 anni, è stato trovato in fin di vita nel quartiere San Salvario, a Torino. Il giovane è morto poco dopo in ospedale. Secondo quanto ricostruito, due ventenni torinesi, ripresi dalle telecamere, si sarebbero avvicinati al corpo del ragazzo e gli avrebbero sottratto il portafoglio. Ora, dopo la denuncia, provano a giustificarsi: « Non pensavamo stesse morendo, altrimenti avrei chiamato i soccorsi».🔗 Leggi su Open.online

Uno dei ragazzi coinvolti nel furto a Torino si presenta e spiega cosa è successo quella notte.

Davide Borgione è stato derubato a Torino mentre giaceva in fin di vita dopo una caduta dalla bici.

