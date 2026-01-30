Un ladro si avvicina a un ragazzo disteso sull’asfalto, ormai in fin di vita. Con freddezza, gli strappa il portafoglio e scappa via. Le telecamere lo riprendono mentre si allontana, senza mostrare alcun segno di pentimento. Lui, invece, si giustifica dicendo: “Non pensavo stesse morendo”. Ma le immagini parlano chiaro. La scena lascia senza parole chiunque la guardi.

Cosa dire di due giovani, immortalati dalle telecamere mentre rubano il portafoglio a Davide Borgione, morente sull’asfalto? Un gesto che lascia senza parole. Invece, i due 20enni, denunciati per furto e omissione di soccorso, raschiano il fondo del barile pur di difendersi. E tra le tante che provano a dire pur di giustificarsi, affermano: «Non pensavamo stesse morendo. altrimenti avremmo chiamato i soccorsi». Come dire: quando la pezza è peggio del buco, meglio non ampliare lo strappo della lacerazione. E invece. Torino, 19enne morto in bicicletta: lo sciacallo che lo ha derubato prova a giustificarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Non pensavo stesse morendo”: lo sciacallo che ha derubato il 19enne agonizzante prova a giustificarsi. Ma può bastare?

