Questa mattina, nella sua abituale semplicità, Giuliano Ferrara ha ricordato Vichi Festa e la sua frase diventata un simbolo:

Con l’occidente e con Israele, con i piedi in Europa e la testa libera. Contro tutti i moralisti. Con ironia, bei compagni di strada, le follie e le nostre versioni di Barney. Con l’ottimismo di chi non teme nemmeno l’AI Se dite il mondo del 2026 è indecifrabile, figurarsi poterlo raccontare, è perché non vi ricordate il 1996. Non ci ricordiamo più nemmeno noi, che pure c’eravamo, ma anche allora non si scherzava e non c’era l’Intelligenza artificiale. Il genocidio in Ruanda era avvenuto solo due anni prima, 1994, incurante della commissione per la verità e la riconciliazione che Mandela stava battezzando poco più a sud. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Noi foglianti, una storia per appunti di trent’anni vissuti spericolatamente

Approfondimenti su Vichi Festa

