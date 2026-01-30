Noi bruciati dalle fiamme e lei… Crans-Montana choc una sopravvissuta si sveglia dal coma e accusa Jessica Moretti

Una giovane sopravvissuta al rogo di Crans-Montana si è risvegliata dal coma e subito ha puntato il dito contro Jessica Moretti. Ha descritto il suo risveglio come un mix di dolore fisico e shock psicologico. Quando ha ripreso a parlare, ha cominciato a raccontare cosa ha visto e vissuto durante l’incendio, lasciando intendere di aver riconosciuto qualcuno tra le fiamme.

Il risveglio è stato lento, segnato dal dolore fisico e da quello psicologico. Ma appena ha potuto parlare, la giovane ha iniziato a raccontare ciò che aveva visto e vissuto. Nei suoi ricordi non ci sono solo le fiamme e la paura, ma anche scene che l'hanno profondamente colpita e che oggi emergono come una ferita ancora aperta. Immagini che, secondo il suo racconto, non riguardano soltanto il caos di quei momenti, ma anche l'atteggiamento di chi si trovava all'esterno del locale devastato dall'incendio. È a questo punto che la testimonianza di Roze prende una direzione precisa e durissima. La ragazza ha puntato il dito contro Jessica Moretti, moglie di Jacques Moretti, descrivendo una scena che, a suo dire, non riuscirà mai a dimenticare.

