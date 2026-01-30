Niscemi, non si fermano polemiche sui fondi. Scontro su Casapound

A Niscemi, le polemiche sui fondi non si placano. La discussione tra maggioranza e opposizione si accende ancora, con quest’ultima che chiede a Giorgia Meloni di andare in Parlamento per rispondere. La tensione resta alta, mentre le voci si scontrano su come gestire le risorse per affrontare l’emergenza.

Sulle risorse per affrontare l’emergenza a Niscemi, è scontro tra maggioranza e opposizione, che chiede a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Niscemi, Peppe Caridi a Rai Radio 1: questa frana non si può fermare, il territorio scivola da secoliLa frana che ha colpito Niscemi è stata al centro di un approfondito dibattito nella trasmissione Zapping su Radio Rai 1, condotta da Giancarlo Loquenzi. Al confronto hanno partecipato Peppe Caridi, d ... strettoweb.com

La frana a Niscemi Non si fermano i cedimenti del terreno a Niscemi, dove la...Non si fermano i cedimenti del terreno a Niscemi, dove la frana che da ieri tiene in apprensione il centro in provincia di Caltanissetta prosegue il suo percorso. Il fronte franoso è di 4 chilometri e ... itacanotizie.it

UN PAESE SULL’ORLO DEL PRECIPIZIO – LA SITUAZIONE È CRITICA A NISCEMI: NON SI FERMANO LE PIOGGE CHE x.com

Tg2. . A #Niscemi c'è incertezza tra gli sfollati: la frana non si è fermata e la zona rossa coinvolge ancora moltissime abitazioni - facebook.com facebook