Niscemi Meloni | Indennizzi subito Lo Svimez | Usiamo 1,2 miliardi del Fondo Sviluppo

Meloni chiede che gli indennizzi arrivino subito, mentre lo Svimez annuncia che si useranno 1,2 miliardi del Fondo Sviluppo. La presidente del Consiglio, arrivata in Sicilia, ha promesso che non sarà come nel 1997, cercando di rassicurare i residenti di Niscemi, colpiti da una frana lunga 4 chilometri che ha messo in allerta le autorità.

"Non sarà come nel 1997". È la rassicurazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che stamattina è volata in Sicilia, a Niscemi, il comune in provincia di Caltanissetta dove una frana lunga 4 chilometri ha costretto 1.500 persone ad abbandonare casa. Il riferimento è a quanto accaduto il 12 ottobre del 1997, quando un'altra frana nella stessa cittadina devastò i quartieri di Sante Croci, Pirillo e Canalicchio. Un episodio analogo, dunque, ma che stavolta non sarà seguito da "ritardi negli indennizzi", ha assicurato la premier al sindaco Massimiliano Conti. "Per fronteggiare l'emergenza a Niscemi, le istituzioni hanno giustamente attivato prime misure straordinarie che spaziano dal sostegno economico diretto, come la sospensione dei tributi e dei mutui, allo stanziamento di fondi per la mitigazione strutturale", scrive lo Svimez in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

