Questa sera a Niscemi si osserva ancora l’effetto della frana che ha colpito il paese. Un drone ha ripreso la situazione al calar del sole, mentre le autorità continuano a gestire l’emergenza. La frana ha causato danni e preoccupazione tra i residenti, che ora sperano in interventi rapidi per mettere in sicurezza l’area.

A Niscemi prosegue lo stato di emergenza a seguito della grave frana che ha colpito il paese in provincia di Caltanissetta. Attualmente sono circa 1.300 le persone che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione per il rischio crollo, mentre altri, purtroppo, hanno già perso la casa. In città è stata disposta la zona rossa e si attendono gli aiuti da parte del governo nazionale.

© Lapresse.it - Niscemi, la frana vista dal drone al crepuscolo

La frana che minaccia Niscemi è stata documentata da un drone, offrendo immagini dettagliate delle aree interessate.

Questa mattina una frana ha fatto crollare diversi tratti della strada Provinciale 10 tra Niscemi e Gela.

