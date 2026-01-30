Niscemi la frana avanza Popolazione costretta a lasciare tutto

A Niscemi la collina continua a franare sotto la pioggia e i boati. Sono già 1300 le persone costrette a lasciare le case, mentre la zona rossa si allarga. La paura cresce tra gli abitanti, che temono ulteriori crolli e danni. La protezione civile e le forze dell’ordine sono sul posto, ma la situazione resta critica.

A Niscemi la collina continua a franare tra pioggia e boati. Sono 1300 gli sfollati, si allarga la zona rossa. Ancora chiuse le scuole. Cresce la preoccupazione di chi è stato costretto a lasciare tutto. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.

Mentre avanza la frana a Niscemi la Schlein fa propaganda anti-Ponte
Mentre la frana a Niscemi si estende e mette in allerta tutta la zona, la segretaria del Pd, Schlein, si dedica a lanciare polemiche sul Ponte.

Niscemi, i Vigili del fuoco: La frana si muove, altri distacchi. Oggi riaprono le scuole - Fiore (Sigea): Circa 2,3 mln case in zone rischio, subito certificato su pericoli geologici; A Niscemi la frana avanza veloce. Addio alle case: Viene giù tutto; Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa; Condannati a crollare, a Niscemi la frana avanza ancora.

Niscemi, la frana avanza. Il vescovo: Non possiamo rimanere inerti
Non possiamo rimanere inerti e insensibili, presi dalle nostre preoccupazioni, al grido di aiuto. Sono le parole del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, nell'omelia della messa celebrata.

La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'
È vasto quattro chilometri il fronte della frana che ha sconvolto la cittadina di Niscemi, 30 mila abitanti a 22 chilometri da Gela (Caltanissetta) e 100 chilometri da Catania.

La frana continua a muoversi: lo dice il monitoraggio dei tecnici. Ma, a più di una settimana dal disastro, la comunità tenta di rialzarsi con la riapertura delle scuole.

A Niscemi avanza la frana, lavori costanti per la messa in sicurezza. Il vescovo: "Non possiamo rimanere inerti"

