Niscemi in volo sulla frana L' auto sul baratro e il Belvedere salvo per miracolo Spariranno altri 30 metri di città Il video

Una frana enorme ha travolto parte di Niscemi, facendo temere il peggio. Un'auto si è fermata sul bordo del baratro, ma per fortuna è riuscita a salvarsi. Il Belvedere, che si affaccia sulla zona colpita, è rimasto intatto, ma il rischio di ulteriori crolli è alto. Secondo le prime stime, potrebbero scomparire altri 30 metri di città. La situazione si fa sempre più critica, e alcuni residenti parlano di un disastro che ricorda il Vaiont, con 350 milioni di metri cubi di terreno già

DAL NOSTRO INVIATO NISCEMI - Di qua la piana di Gela, di la cittadina al centro dell'emergenza: la «nuova» Niscemi. Vista dall'alto è un grumo di case sulla cima di una collina che ha alla base una fascia giallo ocra alta una cinquantina metri. È la grande frana che disegna una sorta di esse e va da sudest a nordovest cingendo l'agglomerato urbano per oltre quattro chilometri. Balza all'occhio ed è già diventata un punto di riferimento per i piloti che volano su quest'angolo di Sicilia meridionale. Siamo a bordo di un AW139 della sezione aerea della Guardia di finanza di Catania, elicottero che in questi brutti giorni di gennaio sorvola l'area del disastro per monitorarlo.

