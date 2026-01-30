Niscemi immersa da fango e paura scatta solidarietà dall’Alta Irpinia
La comunità di Niscemi si trova sommersa dal fango, e la paura si fa sentire tra i cittadini. Da parte dei sindaci dell’Alta Irpinia arriva subito la solidarietà, con promesse di aiuti concreti per affrontare il disastro. In queste ore, si cerca di organizzare interventi per portare sostegno a chi ha perso tutto.
Tempo di lettura: < 1 minuto "Non possiamo restare indifferenti rispetto al dramma di Niscemi. Come sindaci del Comuni dell'Alta Irpinia esprimiamo la massima solidarietà alla popolazione e stiamo valutando azioni di sostegno concrete per dare una mano ai cittadini in difficoltà". Così Rosanna Repole, presidente della Città dell'Alta Irpinia, sulla frana che sta colpendo la città siciliana. " Dal 1980 l'Alta Irpinia ha un debito di riconoscenza verso volontari, associazioni, Comuni e privati di tutta Italia e anche oltr e. Ogni evento catastrofico riporta alla memoria la tragedia del terremoto dell'80 ma anche il grandissimo aiuto ricevuto nei giorni e negli anni successivi al sisma", dichiara la presidente.
