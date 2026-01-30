Niscemi immersa da fango e paura scatta solidarietà dall’Alta Irpinia

Da anteprima24.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Niscemi si trova sommersa dal fango, e la paura si fa sentire tra i cittadini. Da parte dei sindaci dell’Alta Irpinia arriva subito la solidarietà, con promesse di aiuti concreti per affrontare il disastro. In queste ore, si cerca di organizzare interventi per portare sostegno a chi ha perso tutto.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Non possiamo restare indifferenti rispetto al dramma di Niscemi. Come sindaci del Comuni dell’Alta Irpinia esprimiamo la massima solidarietà alla popolazione e stiamo valutando azioni di sostegno concrete per dare una mano ai cittadini in difficoltà”. Così Rosanna Repole, presidente della Città dell’Alta Irpinia, sulla frana che sta colpendo la città siciliana. “ Dal 1980 l’Alta Irpinia ha un debito di riconoscenza verso volontari, associazioni, Comuni e privati di tutta Italia e anche oltr e. Ogni evento catastrofico riporta alla memoria la tragedia del terremoto dell’80 ma anche il grandissimo aiuto ricevuto nei giorni e negli anni successivi al sisma”, dichiara la presidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

niscemi immersa da fango e paura scatta solidariet224 dall8217alta irpinia

© Anteprima24.it - Niscemi immersa da fango e paura, scatta solidarietà dall’Alta Irpinia

Approfondimenti su Niscemi Irpinia

Pioggia, boati e paura: la collina di Niscemi scivola ancora. Paura senza fine

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, mentre la pioggia incessante ha peggiorato la situazione.

Otto e Mezzo, fango di Andrea Scanzi: "Te lo aspetti dall'opossum, non da Meloni"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Niscemi Irpinia

niscemi immersa da fangoNiscemi in Sicilia come Gairo in Ogliastra: il dramma dei paesi in ostaggio dell’acqua e del fangoLe ferite aperte nel terreno a Niscemi in questo 2026 proiettano un’ombra lunga che arriva fino alle montagne dell’Ogliastra. Le immagini delle crepe che squarciano l’asfalto e delle case che si incli ... vistanet.it

niscemi immersa da fangoLa città che scivola da due secoli. A Niscemi le frane sono un copione che si ripeteDal casma del 1790 alle cronache del 1997 fino a oggi, quella delle frane nella cittadina nissena è una storia che ritorna. Documenti polverosi e memorie recenti descrivono gli stessi quartieri che ... ilfoglio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.