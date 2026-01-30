nintendo chiarisce le ragioni della rimozione di dispatch dalla piattaforma switch

Nintendo conferma che il gioco *Dispatch* è stato rimosso dalla piattaforma Switch. La società spiega che la versione per Nintendo Switch ha subito una censura obbligatoria e irreversibile, a differenza delle altre piattaforme come PC, PlayStation e Xbox. La decisione riguarda le scene di nudo e i contenuti più maturi inseriti nel gioco, che non sono più disponibili sulla console Nintendo. La rimozione ha suscitato reazioni tra i fan, mentre Nintendo non ha ancora fornito dettagli su eventuali alternative o modifiche future.

Nintendo ha confermato che la versione Switch di *Dispatch*, il gioco di AdHoc Studio ambientato in un mondo di supereroi con tematiche mature e scene di nudo esplicite, è stata sottoposta a una censura obbligatoria e irreversibile, diversamente da quanto avviene su PC, PlayStation e Xbox. Il titolo, uscito il 30 gennaio 2026, non permette ai giocatori di disattivare i filtri visivi che oscurano parti del corpo, silenziano audio esplicito e coprono gesti volgari con riquadri neri. Questa restrizione è attiva di default e non modificabile, un’eccezione rispetto alle altre piattaforme dove la funzione rimane opzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La notizia circolava da giorni, ora è arrivata la conferma ufficiale: il gioco Dispatch è stato censurato sulle piattaforme Nintendo Switch e Switch 2.

Preparati a vivere un’esperienza unica con Dispatch, che arriverà su Switch 2 e Nintendo Switch il 29 gennaio 2026.

