nintendo annuncia misure per affrontare le critiche dopo le rivelazioni di dispatch

Nintendo annuncia nuove misure per rispondere alle critiche nate dopo le polemiche sulla versione Switch di *Dispatch*. La casa di Kyoto si impegna a valutare i commenti dei giocatori e a migliorare il futuro dei suoi titoli, anche se non sono ancora state annunciate modifiche precise sul gioco. La questione ha acceso un acceso dibattito tra gli utenti, molti dei quali chiedono maggiore attenzione alla censura e alla libertà di scelta nel gaming.

Nintendo ha finalmente risposto alle critiche scaturite dalla pubblicazione della versione Switch di *Dispatch*, il titolo di AdHoc Studio che ha suscitato scalpore per l'obbligo di censura visiva permanente. Il gioco, una commedia con toni maturi e temi legati al mondo del lavoro e ai supereroi, è disponibile sulla console ibrida solo con la funzione di oscuramento attivata in modo irreversibile. A differenza delle versioni per PC, PlayStation e Xbox, dove i giocatori possono scegliere liberamente se abilitare o disabilitare la censura, su Switch questa opzione è bloccata per impostazione predefinita.

La notizia circolava da giorni, ora è arrivata la conferma ufficiale: il gioco Dispatch è stato censurato sulle piattaforme Nintendo Switch e Switch 2.

Preparati a vivere un'esperienza unica con Dispatch, che arriverà su Switch 2 e Nintendo Switch il 29 gennaio 2026.

