Nico Paz si è fatto notare subito a Como e in Serie A. La sua crescita è stata rapida e concreta, vincendo già lo scorso anno il premio come miglior Under 23 del campionato italiano. È uno di quei giocatori che si vede che ha talento e che può fare la differenza.

Nico Paz si è imposto a Como e in Serie A già dalla scorsa stagione, quando ha vinto il premio come miglior Under 23 del campionato italiano. Per il suo modo di giocare, sembra sia rimasto l’ultimo numero 10 dei vecchi tempi in circolazione. So Foot scrive: Capelli biondi, viso da ragazzino e senza barba: Nico Paz ha tutto per essere il genero ideale. Da un anno e mezzo, gli appassionati di Serie A stanno ammirando l’argentino. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, Morata ha persino ammesso che se Nico Paz resterà a Como l’anno prossimo, giocherà gratis. Dopo una prima stagione già appariscente, il connazionale di Lionel Messi è il giocatore che crea più occasioni in partita in questa stagione ed è tra i primi 5 in Serie A per dribbling riusciti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nico Paz è l’ultimo numero 10 del “vecchio” calcio, un piacere per gli occhi (So Foot)

