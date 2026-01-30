Neve e pista non sicura | dopo tre cadute cancellata la Discesa libera di Crans Montana

La discesa libera di Crans Montana è stata cancellata all’ultimo minuto, lasciando a terra gli sciatori e deludendo gli appassionati. Sofia Goggia, ancora alle prese con il recupero, non ha potuto partecipare. La pista non era sicura a causa della neve e delle condizioni meteo, e gli organizzatori hanno preferito rinviare la gara. La decisione ha suscitato sorpresa e qualche delusione tra gli atleti presenti.

Sofia Goggia resta ferma. È stata cancellata in corso d’opera la Discesa libera di Crans Montana, inizialmente programmata per la mattinata di venerdì 30 gennaio. La prima delle due gare del weekend era iniziata regolarmente alle 10, ma in condizioni non ottimali, con una visibilità scarsa e poche condizioni di sicurezza. L’avvio, infatti, è stato quasi scioccante: sono cadute tre delle prime sei della graduatoria, Nina Ortlieb, la norvegese Monsen e anche Lindsey Vonn, scivolata dopo un’inclinazione in seguito alla quale è riuscita comunque a rimettere gli sci e raggiungere il traguardo in autonomia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Crans Montana

Questa mattina a Crans Montana la discesa libera femminile è stata cancellata dopo la partenza di sole sei atlete.

La discesa libera femminile a Crans Montana è stata cancellata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Neve e Valanghe; Il cristallo di neve, gli allestimenti e le incombenze quotidiane. Il Bardo.Race Stadium secondo Dario Borsotti: Lo sci non è il tennis e neppure l'atletica; Bergamo, neve fresca sulle piste da sci. Ma per il pienone è meglio il sole. Un manto da 30 centimetri; Neve e pioggia sferzano l’Amiata. Impianti di risalita fermi: l’incontro.

Neve e pista non sicura: dopo tre cadute cancellata la Discesa libera di Crans MontanaSegue lo stop nell’ultima prova cronometrata. Da valutare le condizioni verso il Super G di sabato, che potrebbe essere trasformata in Discesa ... bergamonews.it

Cadute, neve e lo spavento di Lindsey Vonn: cancellata la discesa di Crans MontanaLa discesa libera femminile di Crans Montana è stata cancellata. Una decisione arrivata dopo la partenza di sole sei atlete, ma soprattutto dopo le ... oasport.it

La discesa libera femminile di Crans Montana è stata cancellata - facebook.com facebook

Lindsey Vonn cade a Crans Montana a pochi giorni dalle Olimpiadi e si tocca il ginocchio x.com