neve e gelo usa centinaia di persone nei centri per sfollati

Centinaia di persone si sono riversate nei centri di accoglienza nel Sud degli Stati Uniti per sfuggire alle temperature gelide e alla neve. Le condizioni meteo hanno colpito duramente diverse regioni, costringendo molte famiglie a cercare riparo e assistenza. Le autorità stanno cercando di gestire l’emergenza, mentre i residenti affrontano senza sosta i disagi causati dal maltempo.

Centinaia di persone in questi giorni si sono rifugiate nei centri per sfollati allestiti nel Sud degli Stati Uniti per far fronte all’ emergenza neve. Al momento si contano almeno 85 vittime, quasi la metà solo in Tennessee e Mississippi, le aree più colpite dall’ondata di gelo intenso. La mancanza di elettricità in migliaia di casa sta spingendo gli abitanti a trovare riparo nei centri organizzati, dove ricevono pasti caldi e acqua potabile. “Non ce la facevo più a sopportare il freddo, è rassicurante sapere che esiste questo posto”, racconta una donna accolta in uno dei centri. La tempesta di neve, che i funzionari del Mississippi definiscono la peggiore dal 1994, continuerà nei prossimi giorni e gli esperti stimano che le temperature arriverrano a toccare i meno dieci gradi sotto zero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Una vasta area degli Stati Uniti è stata colpita da una intensa tempesta di neve e ghiaccio, con temperature fino a -30°C, che ha causato disagi e interruzioni di corrente per circa un milione di persone.

