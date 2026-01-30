Nesta Elphege si presenta | Mi chiamo così per Bob Marley

Nesta Elphege si presenta alla stampa e racconta un po’ di sé. Il nuovo attaccante del Parma, arrivato dal Grenoble, ha spiegato che il suo nome viene da Bob Marley. In conferenza, ha parlato di come musica e calcio siano due grandi passioni nella sua vita. Domenica, il Parma affronta la Juventus al Tardini, e lui si prepara a debuttare con la nuova maglia.

Il nuovo attaccante del Parma in conferenza stampa: "Quando ero bambino anche io pensavo ad Alessandro, il difensore che ha fatto la storia con Maldini ma papà era un grande amante del reggea." Musica e calcio nella vita di Nesta Elphege. Il nuovo attaccante del Parma, arrivato un paio di giorni fa dal Grenoble, si è seduto in conferenza stampa al Tardini, dove domenica arriva la Juventus. Partita che, magari, aveva pensato di guardare comodamente in tv, seduto sul divano del suo salotto. Invece la guarderà dal campo, sperando di esordire pure in Serie A in una delle gare più significative per i tifosi del Parma.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nesta Elphege, l'attaccante francese di 25 anni, è arrivato a Parma poco dopo le 20.

Il Parma ha ufficializzato l'acquisto di Nesta Elphege.

