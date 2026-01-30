Nerozzi a sorpresa | Per Spalletti quell’attaccante sarebbe più adatto rispetto a Kolo Muani
Spalletti preferirebbe un altro attaccante rispetto a Kolo Muani, secondo quanto riferisce Nerozzi. La scelta del tecnico toscano potrebbe cambiare le strategie offensive della squadra, lasciando in forse il ruolo di Kolo Muani nella rosa. I tifosi attendono chiarimenti ufficiali, mentre l’allenatore sembra aver già preso una decisione.
. Il commento del giornalista al mercato bianconero. Il dibattito sul futuro attacco della Juventus si sposta sul piano tattico, coinvolgendo firme autorevoli del giornalismo sportivo. In un recente post su X, il giornalista Massimiliano Nerozzi ha offerto un’analisi puntuale sulle caratteristiche ideali del centravanti che servirebbe a Luciano Spalletti per completare il suo scacchiere, mettendo a confronto due nomi che infiammano la fantasia dei tifosi: Joshua Zirkzee e Randal Kolo Muani. Secondo Nerozzi, la scelta dovrebbe ricadere su chi meglio si adatta alle richieste espresse dal tecnico toscano nelle ultime conferenze stampa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
