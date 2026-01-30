Nerano 3 stelle Michelin sotto sequestro | scatta il blitz al ristorante Quattro Passi

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un blitz al ristorante “Quattro Passi” di Nerano, noto in tutto il mondo e premiato con tre stelle Michelin. La struttura è stata posta sotto sequestro, nel pieno di un’operazione che ha coinvolto diversi agenti sul posto. La proprietà non ha ancora rilasciato commenti, mentre gli investigatori continuano a lavorare sui dettagli dell’indagine.

Sequestro per il noto ristorante "Quattro Passi" di Nerano, struttura di fama internazionale e insignita delle tre stelle Michelin. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento su disposizione del GIP del Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica. L'area interessata, infatti, è classificata dal Piano Urbanistico Territoriale (PUT) come zona a tutela ambientale con inedificabilità assoluta, condizione che rende le opere giuridicamente non sanabili. Secondo gli inquirenti, l'attività edilizia illecita sarebbe stata continua e permanente, andando ben oltre la legittimazione urbanistica prevista dagli strumenti normativi.

