nel ricordo di davide ferro serata di canti gospel

Venerdì sera, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Valtesse, si tiene un concerto di canti gospel. Il coro «S» si prepara a salire sul palco per ricordare Davide Ferro, scomparso di recente. La serata si svolge alle 20,45 e vuole essere un momento di musica e comunità, con tanta gente che si riunisce per ascoltare e condividere il ricordo.

IL RICORDO. Venerdì sera 30 gennaio alle 20,45 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Valtesse è in programma il concerto del coro gospel «S. Antonio David’s Singers». A Valtesse non sarà una serata musicale qualunque, perché l’esibizione cade a vent’anni esatti dall’improvvisa scomparsa di Davide Ferro, a cui è dedicato il nome del coro. Valtesse è la parrocchia dove Davide era cresciuto e dove si era distinto come animatore d’oratorio e chitarrista del coro liturgico. Stasera il suo contagioso sorriso rivivrà nelle canzoni e nell’affetto della sua gente. Sarà un appuntamento speciale anche perché, a vent’anni dalla sua fondazione, stasera nel coro canteranno tutti coloro che nel tempo ne hanno fatto parte. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

