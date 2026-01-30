Naufragio di Cutro prima udienza processo su ritardi nei soccorsi

Oggi si è svolta la prima udienza del processo sui ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro. I sei militari indagati sono comparsi in tribunale per rispondere delle accuse. La procura ha aperto un’inchiesta dopo le polemiche sulla gestione delle operazioni di salvataggio che hanno coinvolto decine di vittime. Il processo continua con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto quella notte.

Naufragio Cutro, l'avvocato Rotundo: "Processo su ritardi soccorsi rinviato al 30 gennaio" Il processo riguardante i ritardi nei soccorsi al naufragio del caicco avvenuto il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro è stato rinviato al 30 gennaio. Al processo sui presunti ritardi nei soccorsi al naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, che causò 94 morti, le parti civili hanno chiesto di sentire i ministri Salvini e Piantedosi. Primo dibattimento al Tribunale di Crotone con dure polemiche sul divieto di telecamere. È stata chiesta anche la testimonianza dell'equipaggio dell'aereo Eagle One di Frontex che avvistò il caicco Summer Love la sera prima del naufragio.

