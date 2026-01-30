Naufragio Cutro avvocato ufficiali Gdf | Elimineremo ogni ombra su servitori Stato

Il Tribunale di Crotone ha rifiutato di permettere l’uso delle telecamere durante il processo sul naufragio di Cutro, avvenuto lo scorso febbraio. Sono passati quasi otto mesi da quella tragedia, ma ancora non ci sono né immagini né registrazioni ufficiali dell’aula. Un avvocato delle forze dell’ordine ha detto che vogliono eliminare ogni ombra sui servitori dello Stato. Intanto, il processo procede senza telecamere e le famiglie delle vittime aspettano risposte.

Il Tribunale di Crotone ha respinto la richiesta di autorizzare le telecamere in aula per il processo sul naufragio di Cutro, avvenuto il 26 febbraio 2023 e costato la vita a 94 persone, tra cui 35 minori. Il procedimento riguarda i presunti ritardi nei soccorsi al caicco "Summer Love". "Le persone direttamente interessate al processo non vivono in Calabria, vivono in Afghanistan, in Iran, in Iraq, in Germania, in Olanda, negli Stati Uniti – ha detto Francesco Verri, difensore delle famiglie delle vittime -. Permettere loro di seguire a distanza il dibattimento, persino trasmettendolo persino in diretta avrebbe consentito loro di colmare un gap che non è responsabilità di nessuno, ma esiste.

