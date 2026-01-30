La Nato ha iniziato a spostare dodici navi da guerra e 40.000 soldati verso la Germania. Tra questi ci sono anche truppe italiane. Le manovre fanno parte di un maxi-esercitazione prevista per il 2026, ma gli Stati Uniti non partecipano direttamente. Per ora, si tratta di prove di guerra senza coinvolgimento diretto degli americani.

La Nato sta radunando oltre una dozzina di navi da guerra per inviarle in Germania: manovre che fanno parte della più grande esercitazione dell'Alleanza in programma nel 2026, dal nome 'Steadfast Dart 26'. Lo riportano alcuni media tedeschi tra cui l'agenzia di stampa Dpa. Nel contesto della minaccia rappresentata dalla Russia, l'obiettivo è quello di mostrare ai potenziali aggressori che l'Alleanza è in grado di spostare e raccogliere velocemente le truppe all'interno dell'Europa. L'esercitazione in Germania La grande manovra è condotta dalla cosiddetta Allied Reaction Force (ARF), una forza di intervento rapido composta da circa 40.

© Leggo.it - Nato, prove di guerra in Germania: inviate dodici navi da combattimento e 40mila soldati (anche italiani). Ma gli Usa non partecipano

Negli ultimi mesi, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nei Caraibi, schierando oltre dieci navi da guerra e migliaia di soldati.

